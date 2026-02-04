Chiara racconta di aver subito mobbing sul lavoro dopo aver rifiutato di falsificare un certificato per la maternità anticipata nel 2018. La donna ha spiegato di aver vissuto un periodo difficile, arrivando a soffrire di depressione a causa delle pressioni dei datori di lavoro.

Chiara (nome di fantasia ndr) ha raccontato a Fanpage.it di essere stata sottoposta a mobbing dopo che, nel 2018, si era rifiutata di falsificare un certificato per la maternità anticipata come le era stato chiesto dai datori di lavoro. Il mobbing sarebbe andato avanti fino al 2025, quando è stata costretta a lasciare il lavoro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Chiara Mobbing

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Chiara Mobbing

Argomenti discussi: Quando il lavoro ferisce: comprendere e prevenire il mobbing; Mobbing al lavoro dopo aver chiesto di andare in maternità anticipata: ho sofferto di depressione; Mobbing: 5 segnali che dovrebbero far riflettere e mettere in allarme i lavoratori, ma anche i datori di lavoro; In Italia dopo un figlio 7 dimissioni su 10 sono femminili. Tra asili nidi, part-time e vertici: perché la...

Mobbing al lavoro dopo aver chiesto di andare in maternità anticipata: ho sofferto di depressioneChiara (nome di fantasia ndr) ha raccontato a Fanpage.it di essere stata sottoposta a mobbing dopo che, nel 2018, si era rifiutata di falsificare un certificato ... fanpage.it

Quando il lavoro ferisce: comprendere e prevenire il mobbingIl mobbing è una violenza relazionale che nasce in contesti lavorativi disfunzionali e ha profonde conseguenze sulla salute psicologica ... stateofmind.it

Si crede erroneamente che solo il mobbing sia causa di stress sul lavoro: in realtà la legge non guarda solo alle azioni vessatorie sistematiche, ma anche alla qualità dell'ambiente lavorativo. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, il datore - facebook.com facebook