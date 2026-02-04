Mo | media ' 18 le vittime degli attacchi notturni dell' Idf a Gaza'

La notte a Gaza è stata segnata da nuovi raid israeliani. Durante gli attacchi, sono state uccise 18 persone. Le operazioni hanno colpito diverse zone della città, senza che nessuno si sentisse al sicuro. La situazione resta tesa e la popolazione si prepara a ulteriori escalation.

Gaza, 4 feb. (Adnkronos) - Sono 18 le persone uccise durante gli attacchi israeliani avvenuti durante la notte a Gaza. Lo riferiscono i media palestinesi, citando ospedali della Striscia e precisando che 11 persone sono state uccise nella città di Gaza. Le Idf hanno dichiarato di aver effettuato bombardamenti con carri armati e attacchi aerei dopo che uomini armati hanno attaccato le truppe israeliane nella parte settentrionale della Striscia, ferendo gravemente un ufficiale di riserva.

