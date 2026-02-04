Oggi a Bibbiano si tengono i funerali di Mirco Del Rio, il poeta scomparso a 60 anni. Le sue ceneri verranno portate nella chiesa del paese, dove alle 15 si svolgerà la messa. La famiglia ha annunciato che dedicherà una sezione della biblioteca locale alla memoria di Del Rio. La comunità si raduna per salutare il poeta, che ha lasciato un segno importante con le sue parole.

I funerali di Mirco Del Rio si tengono oggi, nella sua Bibbiano. Il poeta, scomparso all’età di soli 60 anni, verrà accompagnato nel pomeriggio alle 15 dalle camere ardenti dell’ospedale di Montecchio alla chiesa di Bibbiano, dove sarà celebrata la messa. Al termine il feretro proseguirà verso il cimitero di Fidenza. Parole dense di commozione arrivano dal sindaco Stefano Marazzi, che parla di "un momento di grande sofferenza per tutta la comunità bibbianese", ricordando come Del Rio fosse "una delle persone più amate, stimate e benvolute della nostra Bibbiano". "Persona dal cuore grande, dall’anima pura e dalla rara umiltà; amico di tutti, sorridente e pronto alla socialità", ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando come, nonostante "una vita non sempre semplice e fatta di tanta sofferenza", Mirco avesse saputo trasformare tutto in poesia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mirco Del Rio, oggi i funerali del poeta. "Gli dedicheremo una sezione della biblioteca"

