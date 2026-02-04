Minorenne con coltello in strada a Bronx | indagini in corso su possibile lite personale autorità allertate

Un ragazzino di 13 anni è stato fermato ieri pomeriggio a Pordenone, vicino all’area chiamata “Bronx”. Era in strada con un coltello da cucina nascosto nella tasca del giubbotto. Le forze dell’ordine stanno indagando su una possibile lite che potrebbe aver portato alla scena. Il minorenne è stato portato in commissariato per accertamenti.

Un minorenne di appena tredici anni è stato fermato ieri pomeriggio in pieno centro a Pordenone, nei pressi dell’area comunemente nota come “Bronx”, con un coltello da cucina nascosto nella tasca interna del giubbotto. L’episodio, avvenuto intorno alle 16.45, ha scatenato un’immediata risposta delle forze dell’ordine: la polizia è arrivata sul posto in meno di dieci minuti, bloccando il traffico in via Roma e isolando la zona perimetrale. Il ragazzo, identificato solo come A.R., è stato accompagnato in questura senza opposizione, ma con l’aria di chi sa di aver fatto qualcosa di grave. Le autorità non hanno ancora rivelato il motivo esatto del gesto, ma fonti vicine alle indagini parlano di un alterco verbale iniziato poco prima, in un’area frequentata da giovani tra i 14 e i 17 anni, che si è rapidamente trasformato in una tensione fisica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

