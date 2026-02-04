Mindseye riceve il nuovo aggiornamento un reset del brand e del gioco ed è in arrivo un’espansione
Dopo un debutto difficile, MindsEye torna sotto i riflettori con una grande novità. Build A Rocket Boy ha appena pubblicato l’Update 7, un aggiornamento che cambia tutto: reset del brand e del gioco. L’obiettivo è rilanciare l’esperienza e recuperare la fiducia dei giocatori. La community aspetta di vedere se questa mossa porterà i risultati sperati.
Dopo un debutto tutt’altro che semplice, MindsEye prova a voltare pagina: Build A Rocket Boy ha annunciato e pubblicato l’ Update 7, un aggiornamento di ampie dimensioni che rappresenta un punto di svolta per il progetto, con l’obiettivo dichiarato di rilanciare l’esperienza complessiva e ristabilire la fiducia della community. Lo studio definisce l’Update 7 come un “reset del brand e del gioco”, un intervento strutturale pensato per rendere la campagna più fluida e leggibile. Il ritmo narrativo è stato rivisto, gli obiettivi risultano ora più chiari grazie a nuovi indicatori e tooltip, mentre l’intelligenza artificiale dei nemici è stata affinata per offrire scontri più equi e reattivi. 🔗 Leggi su Game-experience.it
