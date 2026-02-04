Salvini commenta il Villaggio olimpico di Milano, sottolineando che non ci saranno letti di cartone come a Parigi. Invece, spiega, il villaggio è stato costruito con materiali italiani e dispone di palestre e strutture moderne. L’obiettivo è usare il complesso anche per studenti universitari, non solo per gli atleti. Salvini si dice orgoglioso del lavoro fatto e delle strutture di qualità realizzate.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Sono orgoglioso del fatto che gli atleti che stanno dormendo al Villaggio olimpico di Milano che abbiamo costruito e accompagnato, stiano dicendo che rispetto ad altri Villaggi olimpici -non faccio riferimento ai letti in cartone di Parigi non volevo fare riferimento assolutamente a nessuno- è un Villaggio olimpico coi letti in legno made in Italy, con palestre, strutture". Lo ha affermato il ministro per le infrastrutture e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla Camera. "E soprattutto -ha aggiunto- 1.700 posti letto in camere singole e doppie che queste notti ospitano i vincitori degli ori olimpici, dall'anno accademico 26-27 saranno 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Milano-Cortina: Salvini, 'Villaggio olimpico non con letti di cartone, servirà per universitari'**

Approfondimenti su Milano Cortina

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti hanno iniziato a testare il Villaggio olimpico.

La danzatrice del ghiaccio Phebe Bekker ha smentito le voci sui letti di cartone nel villaggio olimpico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, uno sguardo dentro il Villaggio Olimpico; Il 'muro della pace', la sala di preghiera, un parrucchiere: ecco il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: la tappa 59 ci porta a Monza - Tedoforo a passo di Rap; Foto con treni in ritardo sulla pubblicità social delle Olimpiadi, la denuncia di Italia Viva contro….

**Milano-Cortina: Salvini, 'Villaggio olimpico non con letti di cartone, servirà per universitari'**Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Sono orgoglioso del fatto che gli atleti che stanno dormendo al Villaggio olimpico di Milano che abbiamo costruito e accompagnato, stiano dicendo che rispetto ad altri Vill ... iltempo.it

Villaggio olimpico di Milano Cortina: i letti (non di cartone), la mensa, la palestra e il tempo libero. Come alloggeranno gli atleti alle OlimpiadiAll'ora di pranzo la mensa del villaggio olimpico meneghino pullula di atleti appena tornati alla base dopo una mattinata di allenamenti negli impianti di gara. Ci sono i kazaki ... ilmessaggero.it

Oggi, mentre ci avviciniamo a Milano-Cortina, di che cosa stiamo parlando, in prevalenza Di costi, di impatto ambientale, di ritardi, di distanze geografiche, del trattamento dei volontari, di sicurezza, di eccessi. Domanda: avete letto, ascoltato o visto qualcosa - facebook.com facebook

Yes, @SnoopDogg torchbearer in #Gallarate #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 x.com