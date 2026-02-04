Milano Cortina Piantedosi rassicura | Sicurezza in mano italiana no attività di agenti ICE

Il ministro dell’interno Piantedosi ha assicurato che la sicurezza dei Giochi Olimpici di Milano Cortina sarà completamente sotto il controllo delle forze dell’ordine italiane. Ha chiarito che nessun agente dell’ICE svolgerà attività di sicurezza sui siti olimpici. La conferma arriva mentre le autorità si preparano a garantire un evento senza problemi, puntando tutto sulle forze italiane.

Il ministro dell'interno conferma che lo svolgimento delle attività di sicurezza ai Giochi Olimpici di Milano Cortina saranno gestite dalle forze dell'ordine italiane In vista dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il governo ribadisce il massimo impegno sul fronte della sicurezza e chiarisce le polemiche emerse nelle ultime settimane sulla presunta presenza operativa di agenti statunitensi sul territorio nazionale. A farlo è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenuto alla Camera dei Deputati nel corso di un'informativa dedicata proprio alle misure di sicurezza legate all'evento.

