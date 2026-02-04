Milano-Cortina Piantedosi | Polemica infondata | Ice non operativa Stanziati 144 milioni di euro per il 2025-2026

Il ministro dell’Interno Piantedosi smentisce le polemiche sulla presenza della polizia statunitense Ice ai prossimi Giochi invernali di Milano-Cortina. Dice che l’intervento di Ice non è operativo e che i fondi di 144 milioni di euro stanziati serviranno per la sicurezza nel 2025 e nel 2026. Durante l’informativa alla Camera, Piantedosi ha spiegato che non ci sono rischi di tensioni o problemi legati all’utilizzo di agenti stranieri, rassicurando su una gestione controllata e mirata.

«Stiamo parlando di una polemica completamente infondata. L'Ice non svolge e non potrà mai svolgere attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale. La sicurezza e l'ordine pubblico infatti sono assicurate esclusivamente dalle nostre forze di polizia». L'informativa alla Camera serve a «spazzare via definitivamente» ogni preoccupazione: così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sulla presenza di investigatori dell'Ice statunitense ai Giochi di Milano Cortina. «I membri di questa agenzia nel corso dei Giochi di Milano Cortina – ha assicurato Piantedosi – saranno impegnati solo in attività di analisi e scambio di informazioni con le autorità italiane.

