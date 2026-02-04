Piazza Città di Lombardia a Milano si trasforma in Casa Lombardia. Dal 4 febbraio, durante le Olimpiadi e Paralimimpiadi invernali, questa grande piazza coperta ospiterà eventi, incontri e spazi di intrattenimento aperti al pubblico. L’obiettivo è far vivere l’atmosfera delle Olimpiadi a chi passa, creando un punto di riferimento per tifosi e appassionati.

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - Piazza Città di Lombardia diventa Casa Lombardia. Per tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, la piazza coperta più grande d'Europa aprirà le proprie porte offrendo eventi, incontri e momenti di intrattenimento. “Un punto di riferimento per vivere in maniera particolare un evento che entrerà a pieno titolo nella storia del nostro Paese” ha detto il presidente Attilio Fontana. Dal 5 febbraio al 15 marzo, al fianco dell'‘Oasi Life Experience-Casa Lombardia 2026', ci sarà anche una media lounge riservata a giornalisti, fotografi e content creator con 100 postazioni attrezzate dotate di servizio concierge, connettività e materiali editoriali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: in piazza Regione arriva 'Casa Lombardia' per raccontare Olimpiadi

La Regione Lombardia ha dichiarato che al momento non ci sono conferme sulla partecipazione di agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

