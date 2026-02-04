Milano Cortina in piazza Regione arriva ' Casa Lombardia' per raccontare le Olimpiadi

Piazza Città di Lombardia a Milano si trasforma in Casa Lombardia durante le Olimpiadi invernali. Da oggi e fino alla fine delle Paralimpiadi, la piazza coperta più grande d’Europa apre al pubblico con eventi, incontri e momenti di intrattenimento dedicati agli appassionati di sport e non solo. Un’occasione per vivere da vicino l’atmosfera delle Olimpiadi, in un luogo che diventa punto di ritrovo e di condivisione.

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - Piazza Città di Lombardia diventa Casa Lombardia. Per tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, la piazza coperta più grande d'Europa aprirà le proprie porte offrendo eventi, incontri e momenti di intrattenimento. "Un punto di riferimento per vivere in maniera particolare un evento che entrerà a pieno titolo nella storia del nostro Paese" ha detto il presidente Attilio Fontana. Dal 5 febbraio al 15 marzo, al fianco dell''Oasi Life Experience-Casa Lombardia 2026', ci sarà anche una media lounge riservata a giornalisti, fotografi e content creator con 100 postazioni attrezzate dotate di servizio concierge, connettività e materiali editoriali.

