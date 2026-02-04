Milano-Cortina | Colucci ' povera Italia si legittimano squadracce Trump per servilismo'

In un duro attacco, Colucci critica il governo italiano, definendo “povera Italia” e accusando le autorità di legittimare le squadracce di Trump per servilismo. La polemica si accende dopo le recenti dichiarazioni e le presunte bugie del ministro in Parlamento, ricordando anche il caso Almasri come esempio di figuraccia. La situazione resta tesa e le parole forti, mentre il dibattito pubblico si infiamma.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Lei ha mentito, continua a mentire al Parlamento. Che brutta figura ministro, la stessa che fece per il caso Almasri. Povera Italia". Lo ha detto in aula alla Camera Alfonso Colucci, M5s, dopo l'informativa del ministro dell'Interno sull'Ice a Milano-Cortina. "Accogliendo Ice in Italia legittimate un modello di ordine pubblico basato sulla brutale violenza, legittimate le squadracce di Trump agli occhi del mondo. Fino a che punto arriva il vostro servilismo verso Trump? Questo si chiama sovranismo d'accatto", ha detto tra l'altro Colucci.

