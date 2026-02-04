Milano-Cortina | Braga ' inaccettabile presenza Ice con plauso governo'

Il ministro dell’Interno, Matteo Braga, ha commentato duramente la presenza di agenti della polizia Ice negli eventi di Milano-Cortina. “È inaccettabile che un corpo di polizia straniero operi nel nostro Paese con il vostro plauso”, ha detto, lasciando intendere che l’Italia non condivide questa presenza. La polemica si accende anche sul fronte delle autorizzazioni e del ruolo di queste forze di sicurezza straniere in Italia.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "E' inaccettabile che un corpo di polizia federale straniero possa operare sul territorio italiano con il vostro plauso". Lo ha detto Chiara Braga, in aula alla Camera, dopo l'informativa del ministro dell'Interno sull'Ice a Milano-Cortina. "Noi con quella storia di violenza e soprusi sui più fragili non vogliamo avere nulla a che fare", ha sottolineato la capogruppo del Pd alla Camera, spiegando: "Usate l'emergenza sicurezza contro ogni logica perché serve per aumentare la vostra propaganda".

