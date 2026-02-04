Milano Cortina a rischio la prima prova della discesa maschile | si decide domani mattina

Milano Cortina rischia di perdere la prima prova della discesa maschile. Le nevicate a intermittenza a Bormio complicano i piani e potrebbero far saltare la sessione di domani mattina. La Federazione decide nelle prossime ore se mantenere la gara o rinviarla. Gli atleti si preparano in attesa di eventuali cambi di programma.

A poche ore dall’inizio delle prove della discesa olimpica maschile a Bormio (Sondrio), come finissimi artigiani della neve i responsabili locali della pista Stelvio stanno lavorando senza sosta per preparare uno dei teatri più suggestivi dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Perché le nevicate a intermittenza delle ultime 48 ore sulla località dell’Alta Valtellina rischiano di far saltare almeno la prima delle tre prove (fissata per la mattina del 4 febbraio) della discesa in programma sabato 7 febbraio. Nella giornata del 3 febbraio le temperature in quota a Bormio si aggiravano sugli 8 gradi sotto zero, ideale per compattare il fondo della Stelvio, che i responsabili hanno lavorato nelle scorse settimane preferendo però una barratura non estrema della pista, non da ghiaccio vivo per dirla in gergo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domani lo sci alpino apre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la preoccupazione per la neve diventa sempre più concreta.

