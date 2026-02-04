Milano Cortina 2026 TIM realizza la rete 5G che connette tutte le sedi olimpiche

TIM ha completato la rete 5G e ultrabroadband per i Giochi di Milano e Cortina del 2026. La compagnia ha collegato tutte le sedi olimpiche, dalle città alle arene e alle piste alpine. Ora gli organizzatori e gli spettatori potranno contare su servizi digitali rapidi e affidabili durante l’evento.

Connettere un'Olimpiade che si sviluppa tra città, arene storiche e piste in quota oltre i 2.000 metri, lasciando al tempo stesso un'infrastruttura adatta a servire i territori coinvolti anche dopo i Giochi Invernali: è questa la sfida che TIM ha affrontato come Official Telecommunications.

