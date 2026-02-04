Milano-Cortina 2026 Snoop Dogg sfila e balla con la torcia olimpica a Gallarate

Snoop Dogg ha partecipato al percorso della torcia olimpica a Gallarate, portando un tocco di musica e allegria. Il rapper ha sfilato con la fiaccola, ballando e facendo il suo ingresso tra la gente. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, che hanno condiviso il momento sui social. È stato un modo insolito e spontaneo per dare il via ai giochi invernali del 2026.

(LaPresse) Snoop Dogg ha preso parte al percorso che porterà la fiamma olimpica verso l'accensione ufficiale dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Il rapper americano, dopo le voci che si rincorrevano da giorni, ha sfilato a Gallarate con indosso la ormai iconica uniforme ufficiale bianca e fucsia. Nella immagini postate dal profilo ufficiale X di Milano Cortina 2026, Snoop Dogg ha attraversato piazza Libertà acclamato dalla folla, accennando anche qualche mossa di ballo.

