Milano Cortina 2026 la novità dei due Bracieri | design e tradizione

Per la prima volta ai Giochi olimpici ci saranno due calderoni accesi con il fuoco di Olimpia. Questa novità riguarda la cerimonia di apertura a Milano e Cortina, dove i due bracieri simbolici faranno da cornice. Si tratta di un'innovazione che unisce design e tradizione, dando un tocco speciale alla festa dello sport.

AGI - Per la prima volta ai Giochi olimpici ci saranno due calderoni dove brucerà il fuoco acceso a Olimpia, in Grecia. Il design dei Bracieri installati a Milano e Cortina d'Ampezzo richiama il genio di Leonardo da Vinci grazie a soluzioni tecniche d'avanguardia.

