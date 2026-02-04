Milano Cortina 2026 il maxi piano per la sicurezza | 6mila agenti e controlli rafforzati

Oltre 6.000 agenti saranno impiegati per garantire la sicurezza delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le forze dell’ordine hanno predisposto un piano con controlli più stringenti, soprattutto alle frontiere e nelle aree più sensibili. Verranno intensificati i controlli anche sui cyber attacchi e sulla protezione di ospiti stranieri e personalità importanti. La sicurezza sarà una priorità assoluta per evitare rischi e garantire lo svolgimento regolare dei giochi.

AGI - Oltre 6mila unità di rinforzo, aree di sicurezza concentriche ad intensità crescente, controlli rafforzati alle frontiere, monitoraggio e contrasto di cyber attacchi, protezione degli ospiti stranieri, delle personalità e degli obiettivi a rischio. Sono i punti chiave del Piano straordinario di sicurezza messo a punto per garantire il regolare e sereno svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. La peculiarità dell'evento, diffuso su più territori – spiegano fonti del Dipartimento di pubblica sicurezza – ha reso necessaria l'adozione di un complesso e rigoroso modello di sicurezza che, per omogeneità e finalità strategica, è stato replicato in ciascuna provincia interessata.

