Milano-Cortina 2026 4 atleti del Lazio in gara | ci sono anche Lollobrigida e Di Stefano di Ladispoli

Quattro atleti del Lazio parteciperanno ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Tra loro ci sono anche Lollobrigida e Di Stefano di Ladispoli. Sono pronti a salire sul palcoscenico più importante dello sport mondiale.

Roma, 4 febbraio 2026 – Il Lazio sarà protagonista ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 grazie a quattro atleti nati a Roma e provincia che rappresenteranno l’Italia sul palcoscenico sportivo più prestigioso del mondo. Dal pattinaggio di velocità al pattinaggio di figura, fino allo sci di fondo, quattro storie diverse accomunate da talento, sacrificio e radici ben piantate sul territorio laziale. Tra i volti più rappresentativi dello sport laziale e italiano c’è Francesca Lollobrigida, nata a Frascati, autentico punto di riferimento del pattinaggio di velocità azzurro. Pronipote di Gina Lollobrigida, Francesca ha iniziato a pattinare a soli 14 mesi, seguendo le orme del papà Maurizio, tecnico e guida costante della sua carriera.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026, 30 atleti delle Fiamme Gialle in gara: obiettivo medaglie L’edizione invernale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 vedrà la partecipazione di 30 atleti delle Fiamme Gialle. Chi sono gli atleti di Roma e provincia ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 Quattro atleti provenienti dal Lazio parteciperanno ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tutto quello che c’è da sapere: le date, il programma e dove vederle; 10 cose da sapere a 10 giorni dal via; - 4 giorni alle Olimpiadi: Milano Cortina 2026, piattaforma globale per la sicurezza stradale; Modifiche alla circolazione per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina. Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 4 febbraio, tv, calendario, italiani in garaOggi mercoledì 4 febbraio incominciano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio, ma le gare ... oasport.it Diretta live Olimpiadi Milano Cortina 4 febbraio 2026, Franzoni eccezionale 2° prima prova discesa: Mi sono sentito beneNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 4 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it La Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 sarà unica nella storia olimpica. Artisti, numeri e significato - facebook.com facebook A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.