milano capitale dello sport in edicola col giorno

Milano si prepara a celebrare il suo ruolo di capitale dello sport. In edicola con Il Giorno arriva un nuovo volume,

Illustrato da foto in bianco e nero, che comunicano il senso dell’eternità come in un album di famiglia, "Milano Capitale dello Sport" (Meravigli) è il volume in edicola con Il Giorno. Redatto da Federico Casotti, ammirevole telecronista. Sottotitolato "Luoghi. Storie. Personaggi. Curiosità", di tutte le discipline, evoca gioia e malinconia. Vuole trasformare i ricordi in emozioni presenti? "Faccio il punto su una lunga storia. Come lo sport e le strutture dove praticarlo, insospettabilmente, abbiano portato Milano a rivestire un ruolo centrale". Narrazione impreziosita, riconosce Claudio Colombo introducendola, da aneddoti dimenticati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

Il 31 gennaio, l’Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova ospiterà il convegno “Sport Salute e inclusione verso l’Arena e i Giochi Paralimpici 2026”.

