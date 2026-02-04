I rapporti tra Christopher Nkunku e il Milan sono diventati tesi. Da settimane si parla di una possibile rottura con il suo entourage, e ora emergono dettagli che fanno pensare a un allontanamento definitivo. Intanto, in casa rossonera si cerca di capire come riorganizzare l’attacco, anche se il mercato invernale si è chiuso da poco. La situazione resta calda e ancora tutta da seguire.

Rapporti tesi e strategie in mutamento in casa Milan. Nonostante la chiusura della sessione invernale, emergono dettagli cruciali sulla gestione del reparto offensivo rossonero, con Christopher Nkunku al centro di un vero e proprio caso diplomatico. L’attaccante francese è rimasto a Milanello, ma la sua permanenza non era affatto scontata. Nelle ultime ore di mercato il Fenerbahçe ha tentato l’affondo concreto, mentre alcuni club di Serie A hanno effettuato sondaggi esplorativi. Sebbene il Milan non abbia mai esposto il cartellino del giocatore in vetrina con un comunicato ufficiale, nei fatti Nkunku è stato considerato cedibile. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, tensione Nkunku: è rottura con l’entourage. Le cifre del riscatto Füllkrug

Il Milan ha ufficializzato l'ingaggio di Niclas Fullkrug dal West Ham in prestito.

Il Bournemouth ha deciso di riscattare ufficialmente Alex Jimenez dal Milan.

