Milan tensione Nkunku | è rottura con l’entourage Le cifre del riscatto Füllkrug

I rapporti tra Christopher Nkunku e il Milan sono diventati tesi. Da settimane si parla di una possibile rottura con il suo entourage, e ora emergono dettagli che fanno pensare a un allontanamento definitivo. Intanto, in casa rossonera si cerca di capire come riorganizzare l’attacco, anche se il mercato invernale si è chiuso da poco. La situazione resta calda e ancora tutta da seguire.
Rapporti tesi e strategie in mutamento in casa Milan. Nonostante la chiusura della sessione invernale, emergono dettagli cruciali sulla gestione del reparto offensivo rossonero, con Christopher Nkunku al centro di un vero e proprio caso diplomatico. L’attaccante francese è rimasto a Milanello, ma la sua permanenza non era affatto scontata. Nelle ultime ore di mercato il Fenerbahçe ha tentato l’affondo concreto, mentre alcuni club di Serie A hanno effettuato sondaggi esplorativi. Sebbene il Milan non abbia mai esposto il cartellino del giocatore in vetrina con un comunicato ufficiale, nei fatti Nkunku è stato considerato cedibile. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Calciomercato Milan, ecco svelate le cifre per il riscatto di Fullkrug: i dettagli
Il Milan ha ufficializzato l'ingaggio di Niclas Fullkrug dal West Ham in prestito.
Milan, addio definitivo a Jimenez: riscatto Bournemouth, le cifre
Il Bournemouth ha deciso di riscattare ufficialmente Alex Jimenez dal Milan.
