Milan Pastore | Mateta sarebbe stato un acquisto abbastanza inutile a maggior ragione se mezzo rotto

Durante l’ultima puntata di 'Fontana di Trevi', Giuseppe Pastore ha criticato duramente il mancato arrivo di Mateta al Milan. Il giornalista ha detto che acquistare Mateta sarebbe stato poco utile, soprattutto considerando che sarebbe stato già infortunato. Pastore ha sottolineato come questa scelta non avrebbe portato grandi benefici alla squadra.

Il colpo Mateta è definitivamente sfumato. L'acquisto dell'attaccante francese avrebbe chiuso in crescendo il mercato dei rossoneri, ma i problemi al ginocchio hanno fatto saltare definitivamente la trattativa. Il mancato arrivo dell'attaccante del Crystal Palace ha scatenato diverse polemiche sui social, con molti tifosi che hanno espresso il proprio malcontento. Il tema è stato trattato anche dal giornalista di 'Cronache Di Spogliatoio' Giuseppe Pastore, che nell'ultima puntata del podcast 'Fontana di Trevi' ha proposto la sua visione sul caso Mateta.

