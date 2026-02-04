Milan domina Bologna con spietata efficienza | tre gol e prestazione di alto livello al Dall’Ara

Il Milan ha dominato il Bologna con un risultato netto di 3-0 al Dall’Ara. I rossoneri hanno mostrato una prestazione di alto livello, controllando la partita dall’inizio alla fine. Il Bologna non è riuscito a trovare mai il modo di reagire, mentre il Milan ha segnato tre gol e preso il controllo del match senza troppi sforzi. La squadra di Pioli si prepara ora a continuare il suo cammino in campionato.

Il Milan ha dominato il Bologna con una prestazione di alta efficienza, chiudendo la partita al Dall’Ara con un netto 3-0. La sfida, giocata martedì 3 febbraio 2026 sotto una pioggia sottile e con vento leggero, si è trasformata in una dimostrazione di superiorità tecnica e tattica da parte dei rossoneri, guidati da un Allegri in forma strepitosa. Il match è stato segnato fin dal primo quarto d’ora: al 20’ Loftus-Cheek ha sfruttato un rimpallo in area, anticipando Ravaglia per il primo gol. Il portiere del Bologna, nonostante un paio di parate di qualità, non è riuscito a contenere l’impatto del Milan, che ha stretto il cerchio con un rigore concesso dopo una palla persa in uscita da Ravaglia, che ha sbagliato il controllo su Nkunku. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Milan vince 3-0 a Bologna e si riavvicina all'Inter.

Il Milan vince 3-0 contro il Bologna al Dall'Ara e mette in crisi la squadra di casa.

