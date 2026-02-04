Microscopi rotti porte divelte finestre spaccate | minorenni identificati dopo tentativo di furto al ' Pesenti'

Questa notte alcuni minorenni hanno tentato di rubare al ‘Pesenti’ di Cascina. Sono entrati forzando porte e finestre, rompendo tutto. Alla fine, sono stati identificati dalle forze dell’ordine. Il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, e la consigliera Cristina Bibolotti sono andati sul posto per fare un primo sopralluogo. La scuola presenta danni evidenti, con microscopi rotti, porte divelte e vetri sparsi ovunque.

Sopralluogo del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e della consigliera provinciale all'edilizia scolastica Cristina Bibolotti al 'Pesenti' di Cascina, che nella notte di mercoledì 4 febbraio ha subito un tentativo di furto messo a punto da alcuni minorenni, identificati dalle.

