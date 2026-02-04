L’attrice Mariana Rodriguez ha raccontato di essere stata deportata in Venezuela, una situazione che le ha causato un vero panico. Durante la sua ospitata a “La Volta Buona” su Rai 1, ha descritto scene forti vissute in carcere, tra cui una madre separata dal suo bambino. La Rodriguez, nota per il suo ruolo nel film “Buen Camino” di Checco Zalone, ha scelto di condividere questa esperienza difficile davanti alle telecamere.

L’attrice Mariana Rodriguez, tra le protagoniste del film campione d’incassi “Buen Camino” di Checco Zalone, è stata ospite, ieri martedì 3 febbraio, a “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1. Rodriguez parla della dura esperienza personale vissuta al suo arrivo in Italia. Caterina Balivo ha chiesto: “Quando sei arrivata dal Venezuela in Italia, sei stata arrestata per tre giorni. Cosa è successo, Mariana? Io ho letto tre giorni in carcere”. Ma”Mi hanno deportata (espulsa ndr) in Venezuela, quindi panico totale. – ha affermato – Cinquanta euro in tasca, un biglietto con tre mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno deportata in Venezuela, quindi panico totale. In cella scene scioccanti con una madre separata dal suo bambino”: lo rivela Mariana Rodriguez

Approfondimenti su Mariana Rodriguez

Mariana Rodriguez, interprete della «fidanzata» di Checco Zalone nel film Buen Camino, è nata a Caracas.

Ultime notizie su Mariana Rodriguez

La bellezza ( e bravura) oggi tutta insieme: Ilaria Spada, Sara Croce, Mariana Rodriguez #girlspower x.com

Mariana Rodriguez #buencamino #LaVoltaBuona Rai1 - facebook.com facebook