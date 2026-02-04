Mi ha massacrato potevo morire parla la guardia giurata presa a sprangate e derubata della pistola

Mario Romano, la guardia giurata di 50 anni, si trova in ospedale con un occhio tumefatto e la testa fasciata. È ancora scosso e ripete di aver rischiato di morire dopo essere stato brutalmente picchiato e derubato della pistola. L’aggressione è avvenuta in un momento di normale servizio, ma si è trasformata in una vera e propria rapina con violenza. Romano racconta di essere stato colpito ripetutamente con una sprangata e di aver temuto il peggio. Ora si trova sotto osservazione, mentre le forze

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.