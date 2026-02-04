Mi ha massacrato potevo morire parla la guardia giurata presa a sprangate e derubata della pistola
Mario Romano, la guardia giurata di 50 anni, si trova in ospedale con un occhio tumefatto e la testa fasciata. È ancora scosso e ripete di aver rischiato di morire dopo essere stato brutalmente picchiato e derubato della pistola. L’aggressione è avvenuta in un momento di normale servizio, ma si è trasformata in una vera e propria rapina con violenza. Romano racconta di essere stato colpito ripetutamente con una sprangata e di aver temuto il peggio. Ora si trova sotto osservazione, mentre le forze
Ha un occhio tumefatto, la testa fasciata e continua a ripetere che poteva non essere più qui Mario Romano, la guardia giurata di 50 anni picchiata a sangue e derubata della pistola che aveva con sé. A ridurlo in queste condizioni è stato Wenham Liu, cittadino cinese di 30 anni, rimasto poi.🔗 Leggi su Milanotoday.it
