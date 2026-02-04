Metropolis Rhapsody Recital di Matteo Bizzarri e Eleonora La Greca

Il Ministero della Musica degli Allievi e delle Allieve della Scuola Normale ha portato in scena

Il Ministero della Musica degli Allievi e delle Allieve della Scuola Normale presenta 'Metropolis Rhapsody', un recital di Matteo Bizzarri, al pianoforte, e Eleonora La Greca, alla voce, che nasce come omaggio a Metropolis, uno dei film fondativi dell’immaginario moderno. Nel 2026, anno simbolico.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Metropolis Rhapsody

Roma, 3 gennaio 2026 – Dopo un lungo periodo di attese e previsioni, ecco che il 2026 si presenta con i suoi cambiamenti e sfide.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Metropolis Rhapsody

Un recital in musica al Metropolis Al Multiplo storia, arte e ricordoPer commemorare le vittime dell’Olocausto Comuni e associazioni della Val d’Enza hanno organizzato un denso cartellone di eventi (spesso online a causa della pandemia) che si snoda su due settimane. ilrestodelcarlino.it

Queen: stop ai tour USA (per ora) Brian May ha confermato che i Queen non hanno in programma un nuovo tour negli Stati Uniti, definendo l’attuale situazione del Paese “pericolosa”. L’ultima tournée nordamericana risale al 2023, con il Rhapsody T - facebook.com facebook