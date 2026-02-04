Metropolis Rhapsody Recital di Matteo Bizzarri e Eleonora La Greca

Da pisatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Musica degli Allievi e delle Allieve della Scuola Normale ha portato in scena

Il Ministero della Musica degli Allievi e delle Allieve della Scuola Normale presenta 'Metropolis Rhapsody', un recital di Matteo Bizzarri, al pianoforte, e Eleonora La Greca, alla voce, che nasce come omaggio a Metropolis, uno dei film fondativi dell’immaginario moderno. Nel 2026, anno simbolico.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Metropolis Rhapsody

C’era una volta il 2026: grattacieli, robot e conflitti sociali. Un secolo fa la profezia di Metropolis

Roma, 3 gennaio 2026 – Dopo un lungo periodo di attese e previsioni, ecco che il 2026 si presenta con i suoi cambiamenti e sfide.

X Factor 2025, PierC guadagna la finalissima con "Bohemian Rhapsody" dei Queen

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Metropolis Rhapsody

Un recital in musica al Metropolis Al Multiplo storia, arte e ricordoPer commemorare le vittime dell’Olocausto Comuni e associazioni della Val d’Enza hanno organizzato un denso cartellone di eventi (spesso online a causa della pandemia) che si snoda su due settimane. ilrestodelcarlino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.