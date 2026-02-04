Meteo Roma del 04-02-2026 ore 06 | 15

Le previsioni del tempo per venerdì segnalano nuvole ovunque, con piogge sparse al Nord e al Centro. Le temperature calano un po’ in tutta Italia, con minime più fredde al Nord e al Sud. In alcune zone del Nord ovest, le piogge sono deboli e si alternano con neve sopra gli 800 metri. Al Centro, invece, il cielo resta coperto, ma le precipitazioni sono poche e di breve durata. La notte porta ancora pioggia e neve a quote sopra i 1000 metri su Sardegna, Sicilia e Calabria, mentre il Sud si sveglia

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con piogge soprattutto al nord ovest generalmente di debole intensità e con neve oltre i 600-800 metri tra la terra e la notte tornano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole in transito al centro nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto Salvo deboli piogge su Marche basso Lazio tra la terra e la notte deboli fenomeni sull'Appennino con neve oltre 1000 metri asciutto altrove con molte nuvole al sud giornata all'insegna del maltempo con Cieli nuvolosi associati a precipitazioni diffuse anche in pente localmente a carattere di nubifragio dal pomeriggio Sardegna Sicilia e Calabria neve oltre 1000 metri sui rilievi ancora piogge temporali nella notte temperature minime in calo al Nord e al Centro Sud massimi Generali unzione ovunque le previsioni tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 04-02-2026 ore 06:15 Approfondimenti su Roma Meteo Meteo Roma del 02-02-2026 ore 06:15 Questa mattina a Roma il cielo rimane molto nuvoloso, con piogge deboli che si intensificano nel corso della giornata. Meteo Roma del 02-01-2026 ore 06:15 Le previsioni del tempo per Roma del 2 gennaio 2026 indicano condizioni stabili con cielo prevalentemente sereno durante le prime ore del mattino. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roma Meteo Argomenti discussi: Meteo CAMPANIA Video: previsioni aggiornate; Meteo Roma, piogge persistenti in settimana: le previsioni; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna; Allerta meteo per temporali e grandinate. Meteo Roma – Peggioramento in arrivo sulla Capitale: piogge e temporali da oggi, settimana instabileMeteo Roma - Termina la breve tregua dal maltempo, correnti atlantiche portano maltempo diffuso e clima più mite ... centrometeoitaliano.it “Fiocchi leggeri, danza infinita… questa è la gioia della mia vita!” Buona notte e sogni nevosi #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #meteo #segnalazionimeteoromaeprovincia - facebook.com facebook Meteo Roma e Lazio, cambia tutto da martedì: tornano pioggia, temporali e vento forte ift.tt/ZdxqFL4 x.com

