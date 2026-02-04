Meteo Latina e Lazio | è ancora allerta Attenzione sulla provincia pontina

La pioggia non smette di cadere sulla provincia di Latina. La protezione civile ha emesso una nuova allerta, segnalando il rischio di allagamenti e problemi alle strade. La situazione resta sotto controllo, ma resta alta l’attenzione sulla zona meridionale del Lazio.

Ancora maltempo nella provincia di Latina, come anche nel resto del Lazio. Una nuova allerta è stata emanata oggi, 4 febbraio, dalla protezione civile regionale con particolare attenzione sull’area meridionale e sulla provincia di Latina (come si vede dalla foto in basso).Dopo una breve tregua.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Latina Provinciapontina

La provincia di Latina si prepara a un nuovo allerta meteo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Latina Provinciapontina

Argomenti discussi: Meteo Latina: attesi pioggia, rovesci e forte vento. Scatta l’allerta arancione; MALTEMPO, ALLERTA ARANCIONE: CHIUSE LE SCUOLE A SABAUDIA E ALTRI COMUNI; Allerta arancione in tutta la provincia di Latina, mercoledì 28 scuole chiuse nell’area del Golfo di Gaeta; Meteo Latina e Lazio: Cambia tutto drasticamente. Nuove perturbazioni e piogge.

Meteo Latina e Lazio: è ancora allerta. Attenzione sulla provincia pontinaNuovo avviso della protezione civile, valido dal pomeriggio di oggi, 4 febbraio, e per le successive 18-24 ore. Allerta per criticità idraulica nel territorio pontino ... latinatoday.it

Meteo Latina, nuova allerta per la pioggia. Rischio rovesci e temporali in tutto il LazioL’avviso emanato dalla protezione regionale con validità dal pomeriggio di oggi, 3 febbraio, e per le successive 24-36 ore ... latinatoday.it

Che tempo farà domani 4 febbraio 2026 a Latina Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia. #Meteo - facebook.com facebook