Meteo in peggioramento sulla Campania | temporali e raffiche di vento possibili grandinate

La pioggia si intensifica sulla Campania, portando temporali e raffiche di vento. Le previsioni parlano di un peggioramento improvviso, con grandinate che potrebbero colpire alcune zone. Le autorità invitano alla prudenza mentre si preparano alle prossime ore di maltempo.

Meteo in drastico peggioramento su tutta la Campania, in arrivo temporali e grandinate con forti raffiche di vento. Già difficili i collegamenti con le isole.

ALLERTA METEO GIALLA IN ALCUNE ZONE DELLA CAMPANIA DALLE 15.00 DI OGGI PER 24 ORE

