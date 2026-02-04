Messina punta sul turismo sostenibile | progetti per un litorale più curato e fruibile per tutti

A Messina, il sole si fa sentire già a metà febbraio e il mare torna protagonista in città. La municipalità ha messo in cantiere nuovi progetti per rendere il litorale più accessibile e più curato, puntando sul turismo sostenibile. L’obiettivo è valorizzare le spiagge e dare a tutti la possibilità di godersi il mare senza problemi.

A Messina, dove il sole inizia a scaldare i muri di pietra del centro storico già a metà febbraio, il mare ha finalmente un nuovo ruolo nel cuore della città. Non più solo sfondo, non più solo confine, ma spazio condiviso, accessibile, curato. Il sindaco Federico Basile lo ha annunciato con decisione questa mattina a Palazzo Zanca, dove il sole ha colpito i vetri delle finestre con una luce limpida, quasi simbolica: Messina ha ottenuto la Bandiera Blu 2025 per l'intero litorale, un tratto di 11 chilometri che si estende dal capo di Porticello fino a Punta Raisi. È un primato assoluto in Italia: nessuna città metropolitana ha mai raccolto il riconoscimento su una costa così ampia, e la città del Tirreno si pone come esempio per il Paese in materia di sviluppo sostenibile e inclusione sociale.

