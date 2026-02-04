Il Comune ha ottenuto 530mila euro dal Pnrr per mettere in sicurezza tre scuole pubbliche. I fondi serviranno ad adeguare gli edifici alle norme antincendio, molti dei quali sono stati costruiti tra gli Anni Settanta e Ottanta. Con questa cifra, l’amministrazione potrà intervenire per migliorare la sicurezza degli ambienti scolastici e proteggere studenti e insegnanti.

Ben 530mila euro di fondi Pnrr da investire per gli adeguamenti alla normativa antincendio di tre scuole pubbliche del territorio cittadino: il Comune potrà così disporre di questa importante cifra per continuare la politica di messa in sicurezza degli edifici didattici, che sono stati costruiti per la maggior parte tra gli Anni Settanta e Ottanta del Novecento. Nello specifico, 200mila euro sono stati destinati alla media "Alessandro Manzoni" di via Adda, a lato del "Parco dell’Acqua", 200mila euro alla elementare "I° Maggio" di via Ariosto e 130mila euro alla materna "Dante Alighieri" di via Dante, queste ultime nel quartiere di Ospitaletto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Messa in sicurezza dei plessi, 530mila euro nel portafogli del Comune

Approfondimenti su scuole Comune

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su scuole Comune

Argomenti discussi: Grotte di Collepardo (FR), iniziati i lavori per la messa in sicurezza; Al via le progettazioni per due interventi di rigenerazione urbana nelle Marche per Macerata e Pieve Torina con riqualificazione e messa in sicurezza dai dissesti; Messa in sicurezza dei fiumi. I ponti sul Savio sono da rifare. Progetti e idee anche sui social; Stadio Comunale: al via i lavori di messa in sicurezza e potenziamento della capienza.

Messa in sicurezza dei fiumi. I ponti sul Savio sono da rifare. Progetti e idee anche sui socialIl tema è stato posto con urgenza dal geologo Galassi all’ultima assemblea del Comitato alluvionati e franati. Al di là delle suggestioni in stile Calatrava, c’è già uno studio dell’ingegnere Fabrizio ... msn.com

Bacino del Po, in arrivo più tempo per la messa in sicurezza dei pontiIl decreto mille proroghe concede sei mesi aggiuntivi per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lavora a una nuova graduatoria per accel ... italiaoggi.it

Contributi biennali per messa in sicurezza, ristrutturazioni e nuove aree gioco: interventi a sostegno della didattica e delle famiglie trevigliesi - facebook.com facebook

La frana di #Niscemi, messa in sicurezza e recupero delle opere d'arte: sono centinaia le operazioni dei #vigilidelfuoco - #maltempo #cicloneharry x.com