Mercogliano omaggia Pasquale Campanello | il ricordo di un uomo di valori

Mercogliano ricorda Pasquale Campanello, morto l’8 febbraio del 1993. La comunità locale si è ritrovata per onorare la memoria di un uomo che ha sempre vissuto con valori solidi. La cerimonia si è svolta nel rispetto della sua figura, evidenziando il ruolo di un sovrintendente di Polizia Penitenziaria che ha lasciato un segno. La giornata ha visto la partecipazione di familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti nel ricordare il loro caro.

L'8 febbraio 1993 morì a Mercogliano Pasquale Campanello, Sovrintendente Capo di Polizia Penitenziaria. La sua storia è intrisa di un dolore profondo, misto a rabbia, di ideali e valori che a distanza di 33 anni ancora arrivano dritti alle coscienze.

