Mercato San Severino mezzi nell' area pedonale di Corso Diaz | due sanzionati grazie alle telecamere
La Polizia Locale di Mercato San Severino ha multato due persone che ieri sono passate con macchina e ciclomotore nell’area pedonale di Corso Diaz. Gli agenti hanno usato le telecamere per identificarli e ora rischiano sanzioni salate.
La Polizia Locale di Mercato San Severino ha sanzionato due persone che, nella giornata di ieri, hanno attraversato l’area pedonale di Corso Diaz a bordo di un’autovettura e di un ciclomotore, ignorando i divieti di transito. I conducenti sono stati individuati grazie all'analisi delle immagini.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Mercato San Severino
Mezzi off-limits sul corso pedonale di Mercato San Severino
Due veicoli sono stati pizzicati dalle telecamere di videosorveglianza mentre percorrevano il corso pedonale di Mercato San Severino.
Mietta in concerto a Mercato S. Severino: live su Corso Diaz per l'inizio del 2026
🆘🆘🆘FUORI TUTTO €20🆘🆘🆘 Mercato san Severino - facebook.com facebook
[Thread] Potremmo riassumere questo mercato della Lazio con le stesse parole usate dal club a fine dicembre per comunicare il rispetto dei nuovi requisiti NOIF. "Un esito atteso". Ma la situazione, purtroppo, richiede un'analisi più approfondita. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.