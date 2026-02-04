Mercato San Severino mezzi nell' area pedonale di Corso Diaz | due sanzionati grazie alle telecamere

Da salernotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Locale di Mercato San Severino ha multato due persone che ieri sono passate con macchina e ciclomotore nell’area pedonale di Corso Diaz. Gli agenti hanno usato le telecamere per identificarli e ora rischiano sanzioni salate.

La Polizia Locale di Mercato San Severino ha sanzionato due persone che, nella giornata di ieri, hanno attraversato l’area pedonale di Corso Diaz a bordo di un’autovettura e di un ciclomotore, ignorando i divieti di transito. I conducenti sono stati individuati grazie all'analisi delle immagini.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Mercato San Severino

