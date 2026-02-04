Mercato Juventus CorSport | nessuno sviluppo concreto per il rinnovo di Vlahovic Lui vorrebbe andare lì

La trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo di contratto sembra essersi inceppata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento non ci sono novità concrete e il club bianconero non ha ancora fatto passi avanti. Nel frattempo, l’attaccante serbo avrebbe già manifestato il desiderio di trasferirsi altrove. La situazione resta in stallo, con i tifosi che aspettano aggiornamenti ufficiali.

Mercato Juventus, CorSport: nessuno sviluppo concreto per il rinnovo di Vlahovic. Lui vorrebbe andare a giocare in quel campionato. Il futuro di Dusan Vlahovic si trova a un bivio decisivo. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il ritorno del serbo alla Continassa ha riacceso i riflettori su una situazione di mercato ancora priva di certezze granitiche. Sebbene l’attaccante sia rientrato per concentrarsi sul recupero fisico, la sensazione prevalente è che le strade tra il numero 9 e la “Vecchia Signora” siano destinate a dividersi definitivamente al termine della stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, CorSport: nessuno sviluppo concreto per il rinnovo di Vlahovic. Lui vorrebbe andare lì Approfondimenti su Juventus Vlahovic Vlahovic, per il rinnovo con la Juventus “margini ridottissimi”: due opzioni per lui. Il Milan … Mercato Juve, CorSport: il club era convinto di chiudere il rinnovo di Yildiz a quella cifra. Ma Mendes… Il retroscena La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. McKennie Juventus: novità importanti per il rinnovo del contratto Ultime notizie su Juventus Vlahovic Argomenti discussi: Mauro: La Juve ha fatto bene a non prendere nessuno davanti. David ora è accettabile; CorSport - Fortini, la richiesta della Fiorentina alla Roma. I viola bussano in casa Juve per un esterno; Juventus, niente colpo da 9 ma rosa completata: le mosse di gennaio di Comolli e Ottolini. Juventus, calciomercato di gennaio da 7: senza picchi, ma con due trattative perfetteLa Juventus ha concluso una campagna acquisti della sessione di calciomercato di gennaio da 7, ma con due trattative perfette. calciomercato.it Juve, Chirico frena su Mateta: 'Se non esce nessuno in attacco non arriva'In queste ore attorno alla Juventus sta circolando insistentemente un nome, quello di Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace che secondo indiscrezioni odierne, potrebbe arrivare alla ... it.blastingnews.com Tabella dei debiti finanziari. Indovinate quale squadra finanziariamente messa meglio e, al contempo, a quale squadra hanno bloccato il mercato La Juventus con 302 milioni di debiti No. L’Inter con 248 milioni di debiti No. La Roma con 153 milioni di debi x.com Mercato Juventus: il fattore Uefa, quello che non ha funzionato e il ritorno che fa ben sperare - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.