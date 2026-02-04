Il mercato estivo si conclude senza grandi colpi. Nonostante gli ottanta acquisti e le centottanta cessioni, poche operazioni sono andate oltre le aspettative. Il Napoli si è mosso di più, spendendo oltre 31 milioni per coprire le assenze di giocatori chiave, ma alla fine i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La maggior parte delle squadre ha fatto operazioni di routine, senza grandi sorprese. La Premier League, invece, si conferma più attiva e competitiva, lasciando l’Italia indietro.

Ottanta acquisti e centottanta cessioni nel complesso. Il Napoli che ha speso più di tutte, 31 milioni e mezzo, per rimediare alla sequela di infortuni. Nessun colpo roboante, anche se Raspadori all’ Atalanta (per un Lookman che è partito) e Malen alla Roma sono operazioni di un certo rilievo. Fotografie dalla sessione di mercato che si è chiusa. Con un’impressione di incompiuta generale, di sogni rimasti intrappolati nel cassetto. Alla Juve non è arrivato né Kolo Muani, né Icardi. Spazio a Boga e Holm, che non saranno titolari. Il Milan ha ritenuto che il ginocchio di Mateta non desse le dovute garanzie: resti in Premier, please, ci basta Fullkrug. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato, il bilancio: i veri colpi rimangono sogni. ‘Riparazione’ in sordina e la Premier ci doppia

