Meno pini e palme più gelsi e noccioli | come cambiano gli alberi nelle città italiane per il cambio climatico
Negli ultimi anni, molte città italiane hanno iniziato a cambiare il tipo di alberi piantati lungo le strade e nei parchi. Si vedono sempre meno pini e palme, sostituiti con gelsi e noccioli. Questo cambio risponde alle nuove esigenze legate al clima che sta diventando più caldo e secco. Non si tratta solo di abbellire le vie, ma di adattare l’ambiente urbano a condizioni più dure. Gli alberi più resistenti alle alte temperature e alla siccità stanno prendendo il posto di quelli più delicate. La scelta mira a ridurre i rischi
Non è solo una questione estetica o di decoro urbano. Gli alberi che per decenni hanno ombreggiato strade, parchi e marciapiedi delle città italiane stanno diventando un problema strutturale. Il colpevole, neanche a dirlo, risponde al nome di cambiamento climatico, che mette sotto pressione le metropoli italiane e rischia di trasformare le piante meno resistenti ai fenomeni estremi in veri e propri pericoli per la sicurezza dei cittadini. È questo il motivo che sta spingendo Torino a dire addio agli aceri dei viali, Genova alle palme vista mare, Milano ai carpini e Roma ad alcune varietà di pino.🔗 Leggi su Open.online
