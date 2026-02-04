Meno pini e palme più gelsi e noccioli | come cambiano gli alberi nelle città italiane per il cambio climatico

Negli ultimi anni, molte città italiane hanno iniziato a cambiare il tipo di alberi piantati lungo le strade e nei parchi. Si vedono sempre meno pini e palme, sostituiti con gelsi e noccioli. Questo cambio risponde alle nuove esigenze legate al clima che sta diventando più caldo e secco. Non si tratta solo di abbellire le vie, ma di adattare l’ambiente urbano a condizioni più dure. Gli alberi più resistenti alle alte temperature e alla siccità stanno prendendo il posto di quelli più delicate. La scelta mira a ridurre i rischi

Non è solo una questione estetica o di decoro urbano. Gli alberi che per decenni hanno ombreggiato strade, parchi e marciapiedi delle città italiane stanno diventando un problema strutturale. Il colpevole, neanche a dirlo, risponde al nome di cambiamento climatico, che mette sotto pressione le metropoli italiane e rischia di trasformare le piante meno resistenti ai fenomeni estremi in veri e propri pericoli per la sicurezza dei cittadini. È questo il motivo che sta spingendo Torino a dire addio agli aceri dei viali, Genova alle palme vista mare, Milano ai carpini e Roma ad alcune varietà di pino.🔗 Leggi su Open.online

Palme e alberi, report del ComuneA conferma dell’attenzione che c’è per il verde in città e in particolare per il patrimonio di palme e pini che hanno richiesto più attenzioni rispetto ad altre essenze, l’assessore ai lavori pubblici ... ilrestodelcarlino.it

Rocca, 'pini da salvaguardare, ma in programmino Gualtieri non ci sono'. Ieri è caduto un altro albero ai Fori Imperiali, il terzo in meno di un mese #ANSA - facebook.com facebook