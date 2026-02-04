‘Meno omertà poteva ucciderne 3’ | la rabbia della nipote di Gaetano Russo il video virale dell’arresto

La comunità di Sarno si stringe intorno alla famiglia di Gaetano Russo, ucciso durante un tentativo di rapina. La nipote del vittima si mostra furiosa, chiedendo meno omertà e più giustizia. Nel video che sta facendo il giro del web si vede chiaramente come la violenza avrebbe potuto uccidere altri tre persone. Intanto, in piazza Sabotino, i residenti portano fiori e accendono candele davanti alla panetteria, lasciando spazio a un silenzio carico di rabbia e dolore.

Sarno sotto choc: fiori e candele davanti alla panetteria. Il giorno dopo la tragedia, piazza Sabotino a Sarno è diventata un luogo di silenzio e rabbia. Davanti all'alimentari-panetteria dove Gaetano Russo è stato ucciso con una raffica di coltellate, i residenti hanno lasciato fiori, candele e messaggi. Il panettiere 57enne, conosciuto e stimato in città, è stato ucciso da Andrea Sirica, il 35enne che spesso aiutava nel negozio e che, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe agito al culmine di un litigio. Russo sarebbe intervenuto per proteggere la figlia, finendo per pagare con la vita.

