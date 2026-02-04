memorial giorgio cocchia un successo olimpia milano si aggiudica il torneo

L’Olimpia Milano ha vinto il Memorial Giorgio Cocchia, il torneo nazionale di minibasket dedicato alla categoria Esordienti. Più di 120 giovani atleti da tutta Italia si sono sfidati nel fine settimana, portando a casa una vittoria importante per la loro crescita. La manifestazione si è confermata un successo, con tante partite emozionanti e un grande entusiasmo tra i partecipanti.

È andato in scena nello scorso fine settimana l’edizione numero sedici del Memorial ‘Giorgio Cocchia’, torneo Nazionale di Minibasket (categoria Esordienti) che ha visto la partecipazione di 120 giovani atleti provenienti da tutta Italia. Ad aggiudicarsi il Torneo Esordienti è stata l’Olimpia Milano che ha avuto la meglio, dopo una bellissima finale molto ben giocata da entrambe le squadre, di una tenace e mai doma Bees Pesaro con il punteggio di 54-36. La manifestazione organizzata dalla famiglia dell’ex presidente della Mens Sana ha visto la presenza di otto squadre divise in due gironi con match molto combattuti dal risultato in alcuni casi incerto fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

