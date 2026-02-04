Memorial Alfonso Velez il Forlì è già fuori dai giochi | il Santa Sofia conquista il derby

Il Forlì esce sconfitto dal derby contro il Santa Sofia al Memorial Alfonso Velez. La partita si conclude con un punteggio di 6-4 a favore della squadra di casa, che ha dominato il match. I giocatori del Forlì non riescono a rispondere alle offensive del Santa Sofia e vedono sfumare le speranze di qualificazione. Una vittoria che cambia gli equilibri e lascia il Forlì già fuori dalla corsa.

Un risultato clamoroso. Il derby del Memorial Alfonso Velez sorride al Santa Sofia, che davanti al proprio pubblico supera il Forlì Calcio a 5 con il punteggio di 6-4 al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni. I biancorossi non potranno così difendere la Coppa conquistata.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Alfonso Velez Calcio a 5, il Forlì debutta nel Memorial Velez: per i sedicesimi di Coppa c'è il derby a Santa Sofia Martedì sera il Forlì torna in campo per i sedicesimi di finale del Memorial Velez. “Fermate il GF Vip”. Alfonso Signorini fuori dai giochi, spunta la richiesta del Codacons Il caso riguardante Alfonso Signorini e la prossima edizione del Grande Fratello ha suscitato una discussione più ampia, coinvolgendo anche il Codacons. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Alfonso Velez Argomenti discussi: Calcio a 5, il Forlì debutta nel Memorial Velez: per i sedicesimi di Coppa c'è il derby a Santa Sofia. Memorial Alfonso Velez, il Forlì è già fuori dai giochi: il Santa Sofia conquista il derbyOra testa al campionato: sabato prossimo i biancorossi saranno impegnati in trasferta sul campo della Real Casalgrandese ... forlitoday.it Calcio a 5, il Forlì debutta nel Memorial Velez: per i sedicesimi di Coppa c'è il derby a Santa SofiaLa gara si disputerà senza tempo effettivo, come da regolamento del Memorial Velez. A dirigere l’incontro sarà il signor De Fabritiis di Forlì ... forlitoday.it MEMORIALE 23 gennaio 1813. A Pagani muore Alessio Pollio, domestico e confratello di S. Alfonso. Alessio Pollio (1738-1813) nacque in Napoli nel 1738 da pii genitori. Esercitava l’arte di calzolaio ed aveva 20 anni quando il Vescovo S. Alfonso lo prese a s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.