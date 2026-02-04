Memoria a Santa Croce sull' Arno | intitolata un' area verde ai ' Giusti tra le Nazioni'

Questa mattina a Santa Croce sull'Arno è stata inaugurata un'area verde intitolata ai 'Giusti tra le Nazioni'. L'amministrazione comunale ha deciso di dedicare lo spazio tra via Elsa Morante e via Pietro Gobetti a chi ha rischiato la vita per salvare i perseguitati durante la Shoah. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno ricordato il valore di quei gesti di coraggio e umanità.

L'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno ha ufficializzato l'intitolazione dell'area verde situata tra via Elsa Morante e via Pietro Gobetti nel capoluogo ai 'Giusti tra le Nazioni', coloro che, a rischio della propria vita, si opposero alla barbarie della Shoah per salvare anche un.

