Memoria a Santa Croce sull' Arno | intitolata un' area verde ai ' Giusti tra le Nazioni'

L’amministrazione di Santa Croce sull’Arno ha deciso di dedicare un’area verde ai ‘Giusti tra le Nazioni’. La zona, tra via Elsa Morante e via Pietro Gobetti, ora porta il nome di chi ha rischiato la vita per salvare gli altri durante la Shoah. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di mantenere vivo il ricordo di quegli atti di coraggio.

L'amministrazione comunale di Santa Croce sull'Arno ha ufficializzato l'intitolazione dell'area verde situata tra via Elsa Morante e via Pietro Gobetti nel capoluogo ai 'Giusti tra le Nazioni', coloro che, a rischio della propria vita, si opposero alla barbarie della Shoah per salvare anche un.

