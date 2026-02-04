meloni riceve avviso da vannacci su alleanza fdi in dubbio carroccio pronto a bloccare accordo

Giorgia Meloni si prepara a gestire un nuovo fronte interno. Vannacci ha inviato un messaggio forte a Fratelli d’Italia, mettendo in guardia sulla possibile alleanza con Forza Italia e Lega. Il Carroccio sembra pronto a bloccare ogni accordo, mentre il partito di Meloni si trova a dover fare i conti con tensioni interne e scelte difficili.

Giorgia Meloni ha ricevuto un avviso chiaro e urgente da parte di Giuseppe Vannacci, esponente chiave del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, che ha messo in allarme il partito su un’alleanza strategica con Forza Italia e la Lega. L’incontro tra Vannacci e la presidente del Consiglio si è svolto lunedì, in un clima di crescente tensione interna al centrodestra. L’obiettivo era discutere il percorso politico che il centrodestra potrebbe intraprendere nelle prossime settimane, soprattutto in vista delle prossime consultazioni elettorali. Ma la risposta non è stata unanime: all’interno di Fratelli d’Italia si sono moltiplicati i dubbi su un’alleanza con Forza Italia, soprattutto dopo le posizioni espresse da Giuseppe Conte e da alcuni esponenti del partito di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, evita di commentare direttamente il caso Vannacci.

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega.

