Meloni | Impegno per norme ancora più efficaci Oggi le comunicazioni di Piantedosi al Se

Il ministro Matteo Piantedosi è intervenuto alla Camera per fare il punto sugli incidenti di sabato scorso a Torino. Ha definito il corteo di solidarietà ad Askatasuna come una vera e propria resa dei conti con lo Stato. Piantedosi ha anche annunciato che ci saranno norme più stringenti per garantire maggiore sicurezza. Nel frattempo, Meloni ha ribadito l’impegno del governo a rafforzare le leggi per prevenire simili situazioni.

AGI - Il corteo di Torino in solidarietà ad Askatasuna era una "resa dei conti con lo Stato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella informativa alla Camera sugli scontri di sabato scorso. L'iniziativa di sabato "era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 gennaio, da una 'assemblea nazionale' presso l'Università di Torino, a cui avevano partecipato circa 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle diverse anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento No Tav e ai gruppi ambientalisti, rappresentanti della Cgil, del partito Alleanza Verdi e Sinistra e della locale comunità islamica", ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Agi.it

Domani, il ministro Piantedosi parlerà al Senato sulle tensioni di sabato scorso a Torino, dove un corteo di solidarietà si è trasformato in uno scontro con le forze dell’ordine.

Oggi alla Camera, alle ore 11:30, Giorgia Meloni tiene le sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025.

