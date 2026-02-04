Il Vicariato di Roma ha rimosso il volto di Giorgia Meloni da un dipinto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. La decisione è arrivata dopo le polemiche, con il Vicariato che ha definito l’immagine “divisiva”. La modifica è stata ufficializzata con una nota, che spiega come si sia scelto di sbianchettare il volto per evitare tensioni all’interno della parrocchia. La questione ha scatenato reazioni tra chi difendeva l’opera e chi invece ha supportato la rimozione.

Arriva la nota ufficiale del Vicariato di Roma in merito alle recenti notizie riguardanti le modifiche apportate all’opera pittorica all’interno della Parrocchia di San Lorenzo in Lucina e alla cancellazione del volto somigliante a Giorgia Meloni. Peppone batte Don Camillo: cancellato il volto “dell’angelo” Giorgia Meloni «Preso atto che l’opera presentava fisionomie non conformi all’iconografia originale e al contesto sacro – si legge in una nota ufficiale – il Vicariato, in piena sintonia con il parroco, ha chiesto che, previo coordinamento e autorizzazione della proprietà (Fondo edifici di culto) e della soprintendenza, si provveda al ripristino dei tratti originari del volto, nell’esclusivo interesse della tutela del luogo di culto e della sua funzione spirituale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni e la faccia d’angelo che non c’è più: il Vicariato lo ha fatto sbianchettare perché “divisivo”

Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, è spuntato un angelo con il volto di Giorgia Meloni.

Fa discutere ancora il volto della chiesa di San Lorenzo in Lucina, dove alcuni esperti sostengono che il volto rappresentato non sia più quello originale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina

Argomenti discussi: Il caso dell’angelo restaurato con la faccia di Giorgia Meloni. L’artista: Un caso, ho seguito le linee originali; A San Lorenzo in Lucina spunta il ritratto di Meloni. Lei scherza: Non somiglio a un angelo; Cos’è questa storia dell’angelo con la faccia di Giorgia Meloni in una chiesa di Roma; Il caso del cherubino col volto della Meloni in una chiesa a Roma. Indagine del Vicariato.

Cancellato il volto di Meloni dall’affresco a San Lorenzo in Lucina. Il restauratore: Me lo ha chiesto il Vaticano. E ammette: Era la premierIl sedicente restauratore aveva sostituito il volto di un cherubino con quello della premier nell'antica basilica romana ... ilfattoquotidiano.it

Il dipinto con la faccia di Meloni in una chiesa di Roma è stato cancellato, scrive RepubblicaIl dipinto della vittoria alata con la faccia di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro storico di Roma, è stato cancellato. Lo scrive Repubblica, che per prima aveva dato ... ilpost.it

"Meloni faccia pressione per l’espulsione di Vannacci dalla Lega" Claudio Cerasa - facebook.com facebook

Il dipinto con la faccia di Meloni in una chiesa di Roma è stato cancellato, scrive Repubblica x.com