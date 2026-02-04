Meloni e il restauro dell’angelo il web si scatena | i meme più divertenti

Roma, 4 febbraio 2026 – Dopo il restauro di un angelo in una chiesa romana, il web si è scatenato con meme e commenti scherzosi. Le immagini dell’angelo, ora più lucido e dettagliato, hanno fatto il giro dei social, mentre gli utenti si dividono tra chi trova il restauro riuscito e chi invece non si tiene lontano dai commenti ironici. La scena si trasforma in un fenomeno virale, con battute che non risparmiano nessuno, nemmeno Meloni, coinvolta involontariamente in questa divertente burla collettiva.

Roma, 4 febbraio 2026 – Un angelo restaurato in una chiesa romana, una somiglianza che salta subito all'occhio e il dibattito che, in poche ore, scivola dalla cronaca ai meme. L'"angelo-Meloni" nasce così: quasi per caso, ma nel contesto perfetto per esplodere sui social. Tra sopralluoghi annunciati e spiegazioni tecniche, la rete va dritta per la sua strada. Fotomontaggi, battute, riferimenti pop e ironia a cascata: l'angelo lascia l'affresco e finisce ovunque, dai gruppi WhatsApp alle bacheche di X e Instagram. Dando origine ad alcuni esilaranti meme.

