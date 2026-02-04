meloni accelera sulla sicurezza piantedosi attacca la sinistra oggi voto con scontro in senato

Meloni torna a spingere sulla sicurezza, promettendo norme più dure. Oggi in Senato si svolge un voto importante, ma tra la premier e Piantedosi si alza lo scontro con la sinistra. La tensione è palpabile: Meloni insiste sulla necessità di non arretrare, mentre il ministro Piantedosi attacca chi vuole mettere in discussione le sue scelte. In tv, la premier ribadisce la linea dura, e l’Italia si prepara a un voto che potrebbe cambiare diverse cose sul fronte della sicurezza.

In televisione la premier Giorgia Meloni rilancia sulla sicurezza: “Non si può arretrare, servono norme più efficaci. Ma penso ci sia un problema di humus culturale”. Cita Elly Schlein e spera “in un impegno comune”. Alla Camera, qualche ora prima, M atteo Piantedosi va invece all’attacco della sinistra dopo i fatti di Torino. Parla di “coperture politiche ben identificabili”, di “dinamiche terroristiche” ed “eversive”. E poi: “Chi sfila con i delinquenti offre prospettive di impunità”. Le opposizioni mugugnano, protestano: “La destra fa propaganda, strumentalizza”. Il primo round è andato in scena ieri durante l’informativa del ministro dell’Interno sulle violenze di Askatasuna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Domani, il ministro Piantedosi parlerà al Senato sulle tensioni di sabato scorso a Torino, dove un corteo di solidarietà si è trasformato in uno scontro con le forze dell’ordine.

Il governo mette in campo più forze per rafforzare ordine e sicurezza, mentre Meloni fa un passo deciso contro la sinistra.

