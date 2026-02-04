Melinda Gates si lascia andare a una frase diretta, dicendo di essere felice di stare lontana da tutto questo schifo. La sua uscita arriva in un momento in cui vengono fuori nuovi dettagli sui documenti relativi a Jeffrey Epstein, e tra le persone coinvolte si menziona anche Bill Gates. La vicenda continua a fare discutere e a sollevare domande sulla trasparenza di alcune personalità pubbliche.

“Le persone menzionate nei documenti relativi a Jeffrey Epstein hanno qualcosa da spiegare, fra queste c’è anche Bill Gates” Lo ha detto l’ex moglie del fondatore di Microsoft, Melinda French Gates, dicendosi dispiaciuta per le vittime del pedofilo. “È qualcosa di straziante. Ricordo di aver avuto l’età di quelle ragazze, ricordo le mie figlie a quell’eta. Per me è personalmente difficile ogni volta che emergono dettagli. Mi riportano in mente momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio”, ha spiegato French Gates, secondo quanto riportato dal Daily Mail. A chi le chiedeva come la facessero sentire i recenti dettagli sul suo ex marito, French Gates ha risposto: “Tristezza, un’incredibile tristezza”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Melinda Gates: “felice di essere lontana da tutto questo schifo”

Approfondimenti su Melinda Gates

Melinda Gates rompe il silenzio e conferma di aver preso le distanze dal marito Bill Gates.

Bill Gates finisce sotto i riflettori dopo le ultime rivelazioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Melinda Gates

Argomenti discussi: Quando Melinda French Gates raccontava: Il divorzio da Bill? Dietro alle apparenze erano successe cose di cui non ero al corrente; Lontano da tutta la spazzatura: Melinda French Gates afferma che l’ex marito deve rispondere delle accuse sul fascicolo Epstein; Negli Epstein Files: Bill Gates e la malattia venerea nascosta a Melinda; Melinda French Gates sembra confermare che il divorzio con Invoice period imparentato con Epstein.

Melinda risponde a Bill Gates dopo le nuove accuse sul caso Epstein: Felice di averlo lasciatoMelinda French Gates non ha mai nascosto il dolore che ha provato nel suo matrimonio con Bill Gates, ma le recenti rivelazioni riguardo alle email con Jeffrey Epstein hanno sollevato nuovi interrogati ... msn.com

Melinda Gates contro Bill: 'Straziante, il mio ex marito deve rispondere a tutte le domande'Le persone menzionate nei documenti relativi a Jeffrey Epstein hanno qualcosa da spiegare, fra queste c'è anche Bill Gates. ansa.it

Melinda Gates contro Bill: "Straziante, il mio ex marito deve rispondere a tutte le domande". Il fondatore di Microsoft si difende: "Pentito, è falsa la mail sulle malattie veneree". #ANSA - facebook.com facebook

Dopo che il nome dell'ex marito Bill Gates è comparso negli Epstein Files, Melinda March Gates ha deciso di parlare con Rachel Martin del caso e della crisi del suo matrimonio nel podcast Wild card della National Public Radio americana. Ci sono foto di Bill a x.com