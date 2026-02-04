Mein Kampf cent’anni dopo Le riflessioni di Stefano Massini

Stefano Massini porta in scena al teatro Manzoni “Mein Kampf” per celebrare il centenario del libro di Hitler. Lo spettacolo si tiene venerdì e sabato sera alle 21, e domenica pomeriggio alle 16. Massini interpreta e dirige questa produzione, che invita il pubblico a riflettere sulla storia attraverso il suo racconto.

Un lungo weekend (venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 16), al teatro Manzoni, con “Mein Kampf“, di e con Stefano Massini. Una produzione Teatro Stabile di Bolzano, Piccolo Teatro di Milano in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana. A 100 anni dal “Mein Kampf“ di Adolf Hitler, Stefano Massini porta in scena le parole che hanno ipnotizzato le masse, cercando di capire il perché di questa diabolica fascinazione. "La società contemporanea – dice – ha eretto un monumento al concetto di empatia, dimenticando che essere empatici non è parlare alla testa ma, come diceva Hitler, al petto, allo stomaco, alle viscere, dove l’istinto regna incontrastato, dove albergano rabbia, orgoglio, frustrazione e paura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un nuovo spettacolo di Stefano Massini porta in scena le origini del linguaggio demagogico.

Cent'anni di Mein Kampf. Vita controversa e attualità del libro di HitlerNella storia politica degli ultimi due secoli non credo che esista un testo così luttuosamente importante, così demonizzato e al tempo stesso così povero e insulso, come il Mein Kampf di Adolf Hitler, ... huffingtonpost.it

Othmar Plöckinger: Mein Kampf è ancora tra noiCento anni fa Adolf Hitler pubblicava la sua autobiografia Mein Kampf: un rabbioso manifesto politico del movimento nazionalsocialista che aveva fondato, un catalogo di barbariche teorie antisemite e ... repubblica.it

#soldout Tutto esaurito al Teatro Politeama Multisala Poggibonsi per il “Mein Kampf” di Stefano Massini. Sold out per il terzo appuntamento della stagione teatrale 2025-2026. Massini, autore, interprete e regista, porta in scena uno spettacolo basato sul tes - facebook.com facebook