mediolanum pieno di utili e bonus a tutti i dipendenti

Mediolanum chiude il 2025 con un bilancio da record. La banca ha segnato un utile netto di 1,24 miliardi, in aumento dell’11% rispetto all’anno prima. Anche il margine di contribuzione e quello operativo sono cresciuti, rispettivamente del 7% e del 10%. L’azienda distribuisce bonus ai dipendenti e aumenta la remunerazione per i soci.

Banca Mediolanum chiude il 2025 con un record di profitti e aumenta la remunerazione per i soci. L’utile netto ha messo a segno un balzo dell’11% a 1,24 miliardi, il margine di contribuzione è aumentato del 7% a 2,11 miliardi mentre il margine operativo, pari a 1,2 miliardi, è cresciuto del 10% rispetto all’anno precedente. Le commissioni nette hanno raggiunto 1,31 miliardi, +12% anno su anno, grazie al significativo contributo della raccolta netta gestita e al positivo andamento dei mercati. Il margine da interessi, pari a 812,1 milioni, è in linea con lo scorso anno, nonostante la riduzione dei tassi di interesse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

