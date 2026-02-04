Mediobanca ha fatto un’uscita che ha sorpreso molti. Nel suo giudizio su Banca Intesa, il tono è sembrato quasi uno sgarbo postumo. La polemica nasce dopo che gli analisti di Intesa non hanno mostrato grande entusiasmo per l’operazione di Montepaschi su Mediobanca. La questione ora divide gli addetti ai lavori e apre una nuova pagina di tensione tra le grandi banche italiane.

Qualcuno l’ha letta come una sorta di sgarbo postumo per l’accoglienza non certo entusiastica riservata dagli analisti di Banca Intesa all’ops di Montepaschi su Mediobanca. Ma sicuramente è solo malizioso gossip. Sta di fatto però che, all’indomani della pubblicazione dei risultati 2025 e del piano di impresa della banca guidata da Carlo Messina (utili per 9,3 miliardi, il miglior risultato di sempre, e una proiezione che li porterà a oltre 11,5 nel 2029) dall’istituto di Piazzetta Cuccia, per mano dell’analista Andrea Filtri, è arrivato un giudizio freddino. «Sì, tutto bene. Ma vediamo che il titolo sta già scontando gli effetti del nuovo piano», è la sintesi di Filtri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mediobanca e quel giudizio su Intesa che sa di sgarbo postumo

